Abgase kosten uns jährlich zwei Milliarden Euro!

In der EU verursacht Luftverschmutzung durch den Kfz-Verkehr einen Schaden von 66,7 Milliarden Euro pro Jahr, geht aus einer am Dienstag in Brüssel präsentierten Studie des Forschungsinstituts CE Delft hervor. Allein in Österreich sind es 2,007 Milliarden Euro, berichtete der Verkehrsclub (VCÖ). In Deutschland, das gemessen an der Bevölkerung fast zehnmal so groß ist wie Österreich, sind die Schäden mit 12,7 Milliarden Euro „nur“ rund sechsmal so hoch. Das liegt daran, dass in Österreich der Dieselanteil deutlich höher ist als in Deutschland, erläuterte der VCÖ.