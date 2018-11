UN-Migrationspakt: Estland will nun doch zustimmen

Die rechtlich nicht bindende Vereinbarung der Vereinten Nationen soll bei einem Gipfeltreffen am 10. und 11. Dezember in Marokko besiegelt werden. Die UN wollen damit erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen. Die Liste jener Staaten, die den Pakt ablehnen bzw. kritisch sehen, ist in den vergangenen Wochen immer länger geworden. Nun ist erstmals ein Land wieder auf die UN-Linie geschwenkt.