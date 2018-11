So kreativ werden Airbags künftig eingesetzt

Seit über 40 Jahren gehören Airbags zum Ausstattungsarsenal von Autos. Über die Zeit wurden die Rückhaltesysteme weiter verfeinert, um immer höheren Anforderungen an die Sicherheit gerecht zu werden. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Vor allem in Hinblick auf die autonome Mobilität stehen Airbagsysteme vor neuen Herausforderungen. Was sie in Zukunft leisten müssen, stellt der Zulieferer ZF vom 26. bis 28. November auf dem Symposium „Airbag 2018“ in Mannheim vor.