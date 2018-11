Kriechmayr fehlen nur 14 Hundertstel auf den Sieg

Jansrud verhinderte mit dem 22. Weltcupsieg, seinem 4. in Lake Louise, auch ein Stück österreichische Skigeschichte. Noch nie haben die ÖSV-Herren die ersten drei Saisonrennen gewonnen, was nach dem Slalomsieg von Marcel Hirscher in Levi und jenem von Max Franz am Samstag in der Abfahrt von Lake Louise möglich gewesen wäre.