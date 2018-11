Steckt Feuerteufel hinter den Bränden in Wernberg?

Im Vorbeifahren bemerkte ein Pkw-Lenker am Samstag gegen 23 Uhr Flammen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in Umberg und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Polizeibeamter: „Polizisten, die kurz darauf am Vorfallsort eintrafen, gelang es, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehren mittels Handfeuerlöschern einzudämmen und dadurch ein Übergreifen des Brandes auf den gesamten Gebäudekomplex zu verhindern. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe.“