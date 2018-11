Werden wir die Briten in der EU vermissen?

Im Kampf gegen illegale Migration wollen die Briten verlässlicher Partner bleiben. „Die EU tut gut daran, Großbritannien in Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht als ordinäres Drittland zu behandeln“, schreibt Paola Satori vom European Council on Foreign Relations. Der Nachteil für die Briten: Am in der Vorwoche von allen EU-Verteidigungsministern beschlossenen 14-Milliarden-Förderkuchen werden sie nicht mehr mitnaschen.