Partei am Scheideweg: SPÖ, wohin gehst du?

In großen Organisationen können nie alle derselben Meinung sein. Doch braucht es wenigstens einen Grundkonsens, ob die SPÖ einen ideologischen Lagerwahlkampf links gegen rechts führen will. Wer erwartet sich übrigens einen fulminanten Wahlsieg, wenn in Österreich auf Bundesebene seit 1983 - also seit 35 Jahren - ständig Mitte-Rechts-Mehrheiten herauskamen?