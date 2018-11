Ford Mustang Electric: Diese Legende elektrisiert

Bereits jetzt nimmt Charge Automotive für den E-Mustang Reservierungen entgegen. Wer sich ein Fahrzeug sichern will, muss umgerechnet rund 5600 Euro anzahlen. Der endgültige Kaufpreis liegt bei mindestens 225.000 Euro. Charge Automotive plant zwischen März und September 2019, in einigen Metropolen in Europa, Asien und den USA Testfahrten anzubieten. In Europa sind Events in London, Paris, Mailand und München vorgesehen. Erste Kundenfahrzeuge sollen ab Herbst 2019 ausgeliefert werden.