Kryptogeld: 60 Mrd. $ Wertverlust in einer Woche

Der Sinkflug vieler Digitalwährungen hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. An der großen Handelsbörse Bitstamp fiel der Kurs für einen Bitcoin in der Früh bis auf 4354 US-Dollar (rund 3810 Euro). Das war der tiefste Stand seit Oktober 2017. Allein seit Mittwoch hat die älteste und bekannteste Kryptoanlage mehr als ein Viertel ihres Wertes eingebüßt, in einer Woche waren es 30 Prozent Minus.