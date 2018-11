Rauferei nach Raserei: Eklat bei Motorrad-Finale

Plötzlich flogen Werkzeuge durch die Box, wurde wild geschrien. Nachdem Marco Bezzecchi den Vize-Titel in der Moto3 verpasst hatte, gingen nach dem Saisonfinale in Valencia beim Italiener die Nerven durch. Mit seinem Crew-Chef Florian Chiffoleau lieferte er sich sogar eine kleine Rauferei in der Box.