Ogier holt in Australien 6. WM-Titel in Folge

Ogier, der schließlich 18 Punkte vor Hyundai-Pilot Neuville bzw. 38 vor Toyotas Tänak lag, ist damit auf dem besten Weg, Rekord-Weltmeister Sebastien Loeb einzuholen. Sein Landsmann gewann zwischen 2004 und 2012 neunmal in Serie den Titel - womit die jüngsten 15 Titel alle nach Frankreich gingen. Den Sieg in Down Under holte sich der Finne Jari-Matti Latvala, der damit Toyota den Gewinn der Konstrukteurswertung bescherte.