LH Wallner und Kanzler Kurz: „Saubere Aussprache“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellte sich zunächst einer spontanen und äußerst emotionalen Debatte über umstrittene Abschiebungen in Bregenz, tags darauf gab es scharfe Kritik an den Vorarlberger Behörden, die aus Sicht des Regierungschefs die Gesetze im Falle einer abzuschiebenden Familie nicht mit „Fingerspitzengefühl“ ausgeübt hätten. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner nahm nun seinen Parteichef in Schutz und gab Kurz recht: „Wir haben das sehr sauber besprochen. Bei der Durchführung einer Abschiebung müssten Mindeststandards gewährleistet sein, das war in Sulzberg nicht der Fall.“