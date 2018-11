Katzian: „Freiwilligkeit ist immer nur ein Fake“

„Nicht in Ordnung“, Überstunden nicht auszubezahlen

Zum Thema angehäufter Überstunden - zuletzt hatte hier ein Fall in Niederösterreich für hitzige Debatten gesorgt - klärte Katzian im krone.at-Interview auf, dass es grundsätzlich „nicht in Ordnung ist“, diese nicht zu auszubezahlen. Allerdings seien Geschäftsführer, so wie es eine der Betroffenen in Niederösterreich ist, generell vom Arbeitszeitgesetz ausgeschlossen. Zudem könne auch nur die Geschäftsführung selbst - und nicht, wie im konkreten Fall, der Vereinsvorstand - Überstunden anordnen. Diese müsse zudem für entsprechenden Ausgleich sorgen.