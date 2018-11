2537 Überstunden am Konto: Keiner will bezahlen!

Auf der einen Seite: Lokal-Geschäftsführerin Sandra S. (32) und ihr Ehemann Mario, der als Koch in dem Vereinslokal „Trumauer Stubn“ tätig war. In Summe haben die beiden laut einem „Heute“-Bericht satte 2537 Überstunden am Konto stehen, die nicht ausbezahlt wurden. Schuld an der großen Menge seien die Öffnungszeiten, die angepasst werden hätten müssen, was die beiden auch oft vom Vereinsvorstand gefordert hätten. Da das nicht geschah, seien an manchen Tagen bis zu 14 Arbeitsstunden zusammengekommen.