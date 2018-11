CIA suchte für Verhöre nach „Wahrheitsserum“

Die CIA grub in den eigenen Archiven und ging bis in die 1950er-Jahre zurück, als der Geheimdienst unter anderem Experimente mit LSD unternahm. Auch befasste sich die CIA mit russischen Versuchen aus den 1980er-Jahren. Die Spezialisten stießen schlussendlich auf einen CIA-Bericht aus dem Jahr 1961, in dem festgehalten wird, eine Art „Zaubertrank“ als „Wahrheitsserum“ existiere nicht. Wer einem „gewöhnlichen intensiven Verhör“ widerstehe, tue dies vermutlich auch unter dem Einfluss von Medikamenten.