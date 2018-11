Wenn es Babys eilig haben

Das regt auch die Gehirn- und Sinnesentwicklung an: Im letzten Drittel der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr findet der größte Reifungsschub des Gehirns statt. Die normale Entwicklung setzt die Vermehrung der Nervenzellen und deren Vernetzung voraus. Dies ist jedoch nur bei Reizung der Sinnesorgane möglich. Es bedarf also einer Umgebung, in der Zellen diese Signale aufnehmen, über die Nervenbahnen weiterleiten und sich vernetzen. Daraus entsteht ein Netzwerk aus Milliarden von Neuronen und Synapsen. In der Gebärmutter herrschen dafür ideale Bedingungen. Ziel einer entwicklungsfördernden Betreuung ist es, die Wärme und den Schutz der Gebärmutter so gut wie möglich zu simulieren und damit die optimale Reifung frühgeborener Kinder zu fördern.