Schlierenzauer fit und motiviert wie lange nicht

Neuer Coach

In Absprache mit Felder sei ein Sprungtechnik-Leitbild erarbeitet worden, an das es sich zu halten gilt. „Wir haben versucht, an der Struktur, an der Technik zu arbeiten, wie der Sprung ausschaut. Aber man braucht das Radl nicht neu erfinden. Wir haben nicht so viel umgestellt.“ Das Wichtigste sei, einfach das Wesentliche richtig zu machen. „Wir haben probiert, ein Technik-Leitbild voranzutreiben und für mich einzuschleifen. Das ist beinharte Knochenarbeit, wie ein neuer Golfschwung.“ Für ihn habe gegolten, gewisse „Baustellen“ wieder richtig hinzubringen. Erschwert habe das eine neuerliche Regeländerung, die für ihn die Verwendung von deutlich kürzeren Skiern mit sich bringt. „Das ist auch eine Anpassungsfrage. Jetzt ist die Challenge, das Setup so zu finden, dass es passt.“ Schließlich springe er nun die gleiche Skilänge wie vor zwölf Jahren als Weltcupneuling.