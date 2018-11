Ex-Ehemann in Stiegenhaus Messer in Rücken gerammt

Mit einem Messer in Händen hat eine 59 Jahre alte Frau am späten Montagabend im Wiener Bezirk Brigittenau in einem Stiegenhaus ihrem Ex-Mann aufgelauert und ihn attackiert. Die Verdächtige rammte ihrem Opfer die Tatwaffe in den Rücken und ergriff die Flucht. Wenig später wurde der Schwerverletzte gefunden und von der Rettung ins Spital gebracht. Seine Ex-Frau stellte sich wenig später selbst bei der Polizei und legte ein blutiges Geständnis ab. Ihr Motiv: Eifersucht.