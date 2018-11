So veränderte der Terror unser Leben

Dass neben der Videoüberwachung „auch die Sensibilität“ zunahm, merkte Elena Wibmer. Die Lienzerin war in Paris als Au-pair tätig und am 13. November „fünf Gehminuten vom Bataclan entfernt“, in dem der Hauptanschlag stattfand. Mittlerweile lebt die Studentin in Graz. „Jetzt, wenn die Weihnachtsmärkte öffnen, wird noch mehr auf Sicherheit geachtet.“ Längst wurden hier, genauso wie in vielen anderen österreichischen Städten, Poller installiert.