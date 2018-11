Drei Schwerverletzte bei Crash gegen Garagentor

Weil er übermüdet war, krachte ein 20-jähriger Autofahrer aus Deutschland Freitagabend mit seinem Pkw in Waldzell gegen ein Garagentor. Sein 21-jähriger Beifahrer aus Uttendorf wurde eingeklemmt, ein 19-Jähriger am Rücksitz konnte das Auto selbständig verlassen - alle drei Insassen wurden schwer verletzt! Der Aufprall war so stark, dass auch der Traktor in der Garage beschädigt wurde.