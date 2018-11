Schuldenberg schrumpft in Linz um 8 Millionen Euro

156 Millionen Euro von Firmen

Luger gibt zu, dass die Stadt von der guten wirtschaftlichen Lage profitiert. So geht der SP-Politiker bei den Einnahmen aus der Kommunalabgabe von einem Plus von acht Millionen Euro aus. In Summe werden die Linzer Firmen 156 Millionen Euro an Steuern zahlen, dazu fließen 45 Millionen an Grundsteuergeldern in die Stadtkasse. Diese zwei Posten machen fast ein Drittel der Einnahmen aus - siehe Grafik.