Sicherheitspartner in Kittsee im Einsatz

„Obwohl es im Jahresvergleich grundsätzlich zu einem Rückgang der Kriminalität im Bezirk gekommen ist, gab es in den vergangenen Tagen im Gemeindegebiet von Kittsee doch einen Anstieg der Straftaten. Ich habe mich daher entschieden, mit einer Schwerpunktaktion in den kommenden zwei bis drei Wochen zu reagieren“, so Landesvize Johann Tschürtz. Die von ihm ins Leben gerufenen Sicherheitspartner sollen verstärkt mit der Polizei zusammenarbeiten und die Beamten unterstützen. Auch die Polizei gab in einer Reaktion bekannt, ihre Streifendienste in der Region zu erhöhen.