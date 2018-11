Trumps Stern demoliert: 1 Tag Haft und Geldstrafe

Zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 8000 Euro und zu einem Tag Haft ist jener 24-jährige Kalifornier verurteilt worden, der im Juli Donald Trumps Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood mit einer Spitzhacke demoliert hatte. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles vom Mittwoch muss der 24-Jährige zudem 20 Tage Sozialarbeit verrichten und sich einer Therapie unterziehen.