Hausbewohner frieren zwei Wochen ohne Heizung

„Es tut uns aufrichtig leid und wir bitten um Nachsicht“, sagt ein Sprecher der Buwog zur „Krone“. Als der Heizungsausfall am 25. Oktober bekannt geworden sei, habe man die zuständige Installateurfirma verständigt - dort war am Dienstag niemand für ein Statement bereit - und das Ersatzteil für die Reparatur bestellt. Unglücklicherweise sei das aber an die falsche Adresse geliefert worden: „Deshalb hat das alles so lange gedauert. Das ist schlicht Pech!“