Teenager ärgert sich über Raucher und zückt Messer

Am Dienstag um 12.10 Uhr wurde eine Polizeistreife zum Busterminal am Hauptbahnhof in Linz beordert, da dort eine Person mit einem Messer bedroht worden sei. Die Polizeibeamten konnten mit dem Opfer, einem 53-Jährigen aus St. Florian, Kontakt aufnehmen. Der 53-Jährige gab an, im Wartehäuschen auf der Bank Platz genommen zu haben.