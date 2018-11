Anrufer drohte mit Bombe im Stephansdom: 6 Monate!

Dompfarrer Toni Faber hat ihm die Schuld vergeben - dem Bombendroher von St. Stephan. Das ist schön, nützt aber vor einem weltlichen Gericht wenig. Und so musste der 25-jährige Wiener am Dienstag einer Richterin Rede und Antwort zu dem stehen, was er für einen „Filmscherz“ gehalten hatte.