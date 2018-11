Dealer verkaufte jahrelang an Jugendliche

Der junge Feldkirchner gab zu „zwischen Oktober 2016 und September 2018 an verschiedenen Örtlichkeiten in Villach und im Bezirk Feldkirchen an mindestens 15 Abnehmer im Alter von 16 bis 18 Jahren, insgesamt rund 1150 Gramm hochwertiges Heroin, an mindestens fünf Abnehmer rund 150 Gramm Kokain sowie an mindestens 25 Abnehmer rund 1000 Gramm Cannabiskraut gewerbsmäßig und gewinnbringend verkauft zu haben“, so der Beamte weiter. Bei den Jugendlichen handelte es sich um Lehrlinge und Arbeitslose.