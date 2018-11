Trauner (25) hatte bei Unfall 1,74 Promille intus

Der 25-jährige Trauner hatte 1,74 Promille „getankt“, als er sich am Montagabend nach einem Lokalbesuch in seiner Heimatstadt ans Steuer seines Wagens setzte und in den Unteren Flözerweg einfuhr. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 23-Jährigen aus Pasching, der Richtung Friedhofstraße unterwegs war.