Alte Ägypter nutzten für Bau der Pyramiden Rampen

System vermutlich auch bei Pyramiden-Bau verwendet

Alabaster aus Hatnub wurden laut Angaben der Archäologen als Bodenbelag sowie für die Herstellung von Särgen und Statuen verwendet. Das System, mit dem die Steinblöcke bewegt wurden, sei aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in jenen Steinbrüchen, in denen der Kalkstein für den Bau der Pyramiden in Gizeh (Bild unten) abgebaut wurde, sowie bei der Errichtung der Pyramiden selbst verwendet worden, so die Experten.