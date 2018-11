Fels donnerte ins Tal: Soldaten entgingen dem Tod

„Es besteht höchste Murengefahr“

Nach dem Vorfall wurden die Einsatzkräfte von der Stelle abgezogen, auch die Feuerwehrleute, die von der Osttiroler Seite her an der Wiederherstellung der Verbindung arbeiteten. „Die Hänge sind aufgeweicht, es besteht höchste Murengefahr“, zeigte sich Windbichler besorgt. Doch eben auch Steinschläge würden „jetzt vermehrt auftreten“, so der Bürgermeister. „Die Hänge sind in Bewegung.“ Ein Landesgeologe wurde nun eingeflogen, um die Situation vor Ort einer neuen Bewertung zu unterziehen, hieß es.