Katastrophenzone erneut von Regen heimgesucht

Die Lage in den Kärntner Katastrophengebieten hat sich in der Nacht auf Freitag zwar nicht verschärft, bleibt aber angespannt. Und es wieder zu regnen begonnen. „Ich hoffe, dass der Regen nicht viel stärker wird“, sagte der Bezirkshauptmann von Hermagor, Heinz Pansi. Befürchtete Murenabgänge sind glücklicherweise ausgeblieben. Die Aufräumarbeiten sollen am Freitag fortgesetzt werden. Im am stärksten betroffenen Bezirk Hermagor werden entlang der Gail weiter Dämme repariert, die Straßen ins Lesachtal blieben weiterhin gesperrt.