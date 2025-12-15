Trauer um Jenni: „Du kommst endlich nach Hause“

Ohne Leiche fehlten Beweise

Oska fand im Ö1 Journal klare Worte: Schon früh habe es viele Hinweise gegeben, doch entscheidende Fragen seien unbeantwortet geblieben. „Ich glaube, es sind ganz am Anfang, wirklich Fehler passiert“, meint die Musikerin. Der damalige Freund der Studentin geriet zwar rasch ins Visier der Polizei – unter anderem, weil er sich über K.-o.-Tropfen informiert hatte und immer wieder auffällig war. Doch ohne Leiche und ohne Zeugen fehlten den Ermittlern die Beweise für eine Festnahme.