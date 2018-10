„Nur ein Wort an alle Helfer: Danke!“

„Land unter“ in ganz Kärnten: Die Drau trat in Villach über die Ufer, in Möllbrücke wurden Sandsäcke geschleppt, einige Häuser in Feistritz an der Gail mussten evakuiert werden und und in Möderndorf drohte ein Damm zu brechen - diese Orte stehen stellvertretend für so viele im ganzen Land. Erleichterung und Dankbarkeit für die freiwilligen Helfer ist allgegenwärtig.