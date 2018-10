Spielmafia-Boss in Wien verhaftet

Und zwar bei einer Routinekontrolle der Verkehrspolizei am Montag in Wien-Donaustadt. Mit Emanuel A. ging ihnen ein großer Fisch ins Netz: Der gebürtige Usbeke (wohnhaft im 22. Bezirk) wurde nämlich via Interpol gesucht. Von den Russen und den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate.