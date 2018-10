Ausgefallener Sölden-RTL nun in Saalbach

Für die Skiherren bedeutet dies, dass sie vor den Weihnachtsfeiertagen einen dichten Rennkalender mit sechs Rennen in neun Tagen an vier verschiedenen Orten haben. Nach den Speedbewerben am 14./15. in Gröden geht es nach Alta Badia, wo ein Riesentorlauf und ein Parallel-Riesentorlauf angesetzt sind (16./17.). Es folgt der Abstecher nach Salzburg und die Rückkehr der Techniker nach Italien für den Slalom am 22. Dezember in Madonna di Campiglio (ITA).