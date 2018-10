Overtime-Sieg Traiskirchens im Hit gegen Gmunden

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zogen die Gmundner im dritten Viertel zwischenzeitlich auf zehn Punkte (43:33/24. und 47:37/27.) davon. Doch Traiskirchen kämpfte sich vor dem Schlussabschnitt noch auf 49:50 heran. Die letzten zehn Minuten verliefen dann packend, erst ein Dreier von Tilo Klette in der Schlusssekunde brachte Gmunden in die Overtime. Shawn Ray, mit 22 Punkten und 17 Rebounds auch bester Mann der Partie, sorgte in der Verlängerung mit einem „Jumpshot“ für die 80:79-Führung der Traiskirchner. Benedikt Danek per Freiwurf und Jozo Rados erzielten die letzten drei Punkte für die Gastgeber.