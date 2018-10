Weltmeister Schubert auch Kombi-Weltcup-Sieger

„Mein Frust hält sich ehrlich gesagt sehr in Grenzen. Über vier Jahre hinweg bei jeder Weltcup-Teilnahme im Finale zu stehen, ist ja auch ein Rekord, auf den ich stolz sein kann und der noch eine Weile halten wird. Überhaupt war die Saison 2018 der absolute Wahnsinn. Ich hab‘ alles, ja sogar mehr erreicht, als ich mir vorgenommen habe. 2018 war die perfekte Saison und wird mir ewig in Erinnerung bleiben.“ Seine Teamkollegen Max Rudigier und Georg Parma landeten in Xiamen auf den Rängen 14 bzw. 17. Der Tagessieg ging an den Slowenen Domen Skofic.