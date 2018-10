Vermisste Waffe: „Der Kollege war zu beschäftigt“

„Wir hatten an dem Tag derart viel zu tun, dass der Kollege wahrscheinlich deshalb gar nicht bemerkt hat, dass ich jemanden in die Dienststelle gelassen habe“, sagt der seit 24. Oktober vom Dienst suspendierte Polizist im „Krone“-Gespräch. Auch er selbst sei an dem Tag enorm beschäftigt gewesen. Mit ein Grund vielleicht, warum er vergaß, den Fremden, der sich als Polizist ausgegeben haben soll, nach Namen, Inspektion und Dienstausweis zu fragen - und ihm formlos die Glock eines auf Urlaub weilenden Beamten für einen Einsatz ausgehändigt hatte.