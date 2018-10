Sanitäter vor betrunkenem Patienten geflüchtet

Dellen in Rettungswagen getreten

Er prügelte und trat um sich; eine junge Frau, die in der Nähe war, schloss sich ihm an. Beide waren offensichtlich betrunken. Weil die Attacken immer heftiger wurden und der Mann nicht zu bändigen war, mussten sich die Sanitäter im Rettungswagen in Sicherheit bringen. Sie alarmierten die Polizei. Bis eine Streife eintraf, traten die beiden Angreifer so heftig auf den Wagen ein, dass die Schiebetüre Dellen abbekam. Danach ging das Paar sogar auf die Polizisten los. Schlussendlich wurden beide festgenommen und konnten im Polizeianhaltezentrum ausnüchtern.