Weltmeister Marc Marquez legt sich unters Messer

Marquez sagte nach dem freien Freitag-Training in Phillip Island (AUS), in dem er gestürzt war, sein in der Moto2-Klasse engagierter Bruder Marc habe sich bereits der gleichen Operation unterzogen. Seine Schulter sei ein „Schwachpunkt“, erklärte Marquez, der heuer aber bisher fast 20 Stürze mehr oder weniger unbeschadet überstanden hat.