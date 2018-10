Höhenflug: Tesla schreibt endlich wieder Gewinn!

Dank des steigenden Absatzes des Hoffnungsträgers Model 3 in den USA stieg das Nettoergebnis von Tesla im dritten Quartal auf 311,5 Millionen Dollar (273,5 Mio. Euro). Die Aktie reagierte mit einem Kursfeuerwerk. Bestellungen für das Model 3 will Tesla in Europa und China noch vor Ende des Jahres annehmen. Der Verkauf in Europa soll dann 2019 beginnen.