Zwei Passanten von Messerangreifer verletzt

Zum Angriff war es bereits am 13. Juli in der Meiselstraße gekommen, der Vorfall wurde seitens der Polizei aber erst am Mittwoch bekannt gegeben. Wortlos und ohne Grund lief gegen 23 Uhr ein Unbekannter auf zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren zu und griff die beiden an, so Polizeisprecherin Irina Steirer via Aussendung.