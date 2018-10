Wildgewordener Ladendieb attackierte Detektiv

Ein 53-Jähriger aus Vöcklabruck stahl am Montagvormittag einen Rollmeter aus einem Baumarkt in Regau. Ein 60-jähriger Ladendetektiv stellte den Ladendieb am Parkplatz, woraufhin er den Diebstahl bestritt. Beide gingen in Richtung des Detektivbüros. Im Gangbereich des Büros attackierte der 53-Jährige den Detektiv mit beiden Fäusten wortlos. Der Detektiv musste sich mehrmals mit seinem Pfefferspray zur Wehr setzten.