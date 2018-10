Prozess um Beihilfe zum Selbstmord: Freispruch

Er hatte einem lebensmüden Bekannten ein Messer gereicht, was er auch gar nicht abstreitet. „Ich habe nie geglaubt, dass er Ernst macht“, sagte er später in einer Einvernahme aus. Doch der Freund rammte sich das Messer in den Bauch. Nur durch eine Notoperation konnte sein Leben gerettet werden. Und der angeklagte „Helfer“ wurde nach einer kurzen Verhandlung vom Rieder Schöffensenat rechtskräftig freigesprochen.