Neuer Wirkstoff hilft gegen resistente TBC-Erreger

Weltweit 1,7 Millionen TBC-Tote im Vorjahr

Tuberkulose ist die tödlichste Infektionskrankheit überhaupt. Im vergangenen Jahr starben laut WHO mindestens 1,7 Millionen Menschen weltweit daran. Multiresistente Erreger sind gegen zwei der am häufigsten eingesetzten Mittel immun. Weißrussland gehört zu jenen Ländern, in denen derartige multiresistenten Tuberkulosebakterien am weitesten verbreitet sind.