Ehefrau (49) Messer in Hals gerammt: Geständnis

Nach der blutigen Messerattacke auf seine Ehefrau am Montag in Niederösterreich hat der 50 Jahre alte dringend Tatverdächtige gegenüber der Polizei ein Geständnis abgelegt. Der mutmaßliche Täter hatte der 49-Jährigen mehrmals in den Hals gestochen und schließlich selbst die Rettungskräfte alarmiert. Noch am Tatort klickten für den 50-Jährigen die Handschellen.