Liga-Runde: Kapitänsschleifen in Regenbogenfarben

Die Österreichische Fußball-Bundesliga und ihre Vereine unterstützen in den kommenden zwei Runden die europaweiten FARE-Aktionswochen. Wie schon in den Vorjahren werden auch heuer wieder sichtbare Aktionen für Vielfalt und gegen Diskriminierung stattfinden. So laufen die Kapitäne der Clubs aus der Bundesliga und 2. Liga mit Kapitänsschleifen in den Regenbogenfarben ein.