Straßenlaterne bescherte Leserin schlaflose Nächte

In den 18 Jahren, in denen Hedwig P. schon in ihrer Gemeindewohnung lebt, war die Straßenlaterne vor ihrem Schlafzimmerfenster täglich um 22 Uhr ausgeschaltet worden. Diesen Sommer war das plötzlich aber ganz anders. „Seit einigen Wochen leuchtet die Laterne die ganze Nacht hindurch. Nachdem ich bei der Hitze das Fenster offen habe, kann ich nun nicht schlafen“, schilderte die Leserin. Sie habe sich auch an Wiener Wohnen und den Bürgerdienst der Stadt gewandt, doch niemand habe sich für ihr Problem zuständig gefühlt. Weshalb Frau P. uns kontaktierte.