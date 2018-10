Hilfe, bin ich ferngesteuert?

Wie arbeiten Hormone?

„Hormone arbeiten in Regelkreisen. So überprüft der Körper selbst, ob der Effekt, den die Hormone erreichen sollen, als zum Beispiel den Kreislauf anzuregen, tatsächlich erreicht wurde. Und wenn dem so ist, gibt er Signale an entsprechende Stellen, wo mitgeteilt wird: ‘Danke, das genügt, Ziel erreicht.‘ Und schon werden weniger kreislaufanregende Hormone ausgeschüttet“, so Wimmer.