Das Smartphone bremst sogar den Fernseher aus!

Abschalten ist schwierig

Obwohl etwa die Hälfte der Oberösterreicher über Stress, Müdigkeit, Reizbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten klagt, können oder wollen sie auch in der Freizeit nicht abschalten. So sind laut eigenen Angaben 29 Prozent der Landsleute täglich nach Dienstschluss noch erreichbar oder checken die Mails. Viele haben eine Weiterleitung der Dienst-Mails aufs Privat-Handy eingerichtet und knapp jeder Vierte gab an, diese sofort zu öffnen, wenn sie „aufpoppen“. Auch in der Freizeit.